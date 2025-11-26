  1. Anasayfa
  4. Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı!

Sizi de dolandırmış olabilirler... Sahte bungalovcular tutuklandı

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, internet üzerinden verdikleri sahte bungalov ilanlarıyla 1 milyon 482 bin TL dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, günübirlik bungalov kiralamak için internet ve sosyal medya platformları üzerinden şüphelilerin verdiği hesap numaralarına havale yaparak dolandırıldıklarını öne süren birçok kişinin müracaatı üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşların sahte ilan üzerinden toplam 1 milyon 482 bin TL dolandırıldığı saptandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre toplam işlem hacmi 1 milyar 175 milyon 970 bin TL olan 24 şüpheli tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkâri, Sinop ve Muş’ta birlikte hareket ettiği tespit edilen 24 şüpheli şahıstan 3’ü operasyon öncesi ara yakalama yapılarak tutuklandı. 

