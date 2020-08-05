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  3. 05 Ağustos 2020 09:58

Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı

Marmara Ereğlisi’nde 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası belediye ekipleri yaklaşık 500 ton çöp topladı. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ilçedeki kirliliğe isyan ederek "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var" dedi.

Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bayram tatili sonrası belediye ekipleri yaklaşık 500 ton çöp topladı. Sahil boyunca meydana gelen kirliliğe isyan eden Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var" ifadelerini kullandı.

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Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. İlçeye gelenler, gün boyu sahillere akın ederek, girdikleri denizde serinledi. Tatilcilerin dönmesinin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi ekipleri, sahil boyunda geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, tatilcilerin bıraktığı yaklaşık 500 ton çöpü topladı.

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Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata, ilçe nüfusunun 26 bin 200 olduğunu, yaz aylarında zaman zaman 300 bine çıktığını ancak bayram tatilinde bu sayının yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi.

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Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı

İlçede 1270 kişilik personelle hizmet verdiklerini belirten Ata, şöyle konuştu:

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