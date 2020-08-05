Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı
Marmara Ereğlisi’nde 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası belediye ekipleri yaklaşık 500 ton çöp topladı. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ilçedeki kirliliğe isyan ederek "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var" dedi.
Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bayram tatili sonrası belediye ekipleri yaklaşık 500 ton çöp topladı. Sahil boyunca meydana gelen kirliliğe isyan eden Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var" ifadelerini kullandı.
Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. İlçeye gelenler, gün boyu sahillere akın ederek, girdikleri denizde serinledi. Tatilcilerin dönmesinin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi ekipleri, sahil boyunda geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, tatilcilerin bıraktığı yaklaşık 500 ton çöpü topladı.
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata, ilçe nüfusunun 26 bin 200 olduğunu, yaz aylarında zaman zaman 300 bine çıktığını ancak bayram tatilinde bu sayının yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi.