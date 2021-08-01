Sızır Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki doğal güzelliğiyle büyüleyen Sızır Şelalesi, gurbetçilerin akınına uğradı.
Kent merkezine 135 kilometre uzaklıktaki Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır beldesindeki şelale, koronavirüs tedbirleri sonrası kademeli normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çevresindeki renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen su ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği Sivas'ta gurbetçiler ise şelalede serinliyor. 4 mevsim farklı güzellikler sunan Sızır Şelalesi'ne gelen gurbetçiler, özellikle hafta sonu şelalede vakit geçiriyor.
'MÜKEMMEL BİR YER'
Ailesiyle birlikte Almanya'dan geldiklerini söyleyen Mehmet Arıcı (46), "Ben Sivaslıyım eşim Kahramanmaraşlı ailecek Avrupa'dan geliyoruz. Tatildeyiz, buraya uğrayalım istedik. Buraya daha önceden de gelmiştim.
Koronavirüs nedeniyle tereddütlerimiz vardı. Aşımızı olduk, testimizi yaptırdık. Bu sefer daha rahat gezebiliyoruz. Bu şelalenin bakımı çok güzel, diğer bölgelerdeki şelaleler bakımsız. Burası doğanın içerisinde harika, mükemmel bir yer. Eşim ve çocuklarım suyun içerisine girdi ve serinliyorlar" dedi.