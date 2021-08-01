Sızır Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Koronavirüs nedeniyle tereddütlerimiz vardı. Aşımızı olduk, testimizi yaptırdık. Bu sefer daha rahat gezebiliyoruz. Bu şelalenin bakımı çok güzel, diğer bölgelerdeki şelaleler bakımsız. Burası doğanın içerisinde harika, mükemmel bir yer. Eşim ve çocuklarım suyun içerisine girdi ve serinliyorlar" dedi.