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  3. 20 Ağustos 2019 09:59

Skandal ! Gediz Nehri'nin neden kirlendiği ortaya çıktı

Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Skandal ! Gediz Nehri'nin neden kirlendiği ortaya çıktı

Gediz Nehri'nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir devam eden çalışma tamamlandı.

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Skandal ! Gediz Nehri'nin neden kirlendiği ortaya çıktı

Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek inceledi.

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Skandal ! Gediz Nehri'nin neden kirlendiği ortaya çıktı

Sulardan numune alan ve araştırmalarını sürdüren ekipler, 2 işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti.

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Skandal ! Gediz Nehri'nin neden kirlendiği ortaya çıktı

Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği'nde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su
bırakan 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası verildiği bildirildi.

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