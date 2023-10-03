Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti!
Kayseri'de bir parkta bulunan şüpheli pazar çantası sonrasında polis bomba olabileceği ihtimaline karşı bölgeyi güvenlik şeridine alırken, vatandaşın ellerinde cep telefonları ile meraklı halleri "pes" dedirtti.
Kayseri'de halk yoğunluğunun bulunduğu alanda unutulan poşet, uzman ekiplerce uzaktan fünye ile patlatıldı. Polisin geniş güvenlik önlemlerine rağmen çalışmaları izlemek isteyen kalabalık 'pes' dedirtti.
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İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı'nda halkın yoğun olarak bulunduğu alanda sahipsiz poşeti gören vatandaşlar durumu polis bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri, poşetin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan poşetten ayakkabı çıktı.
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Öte yandan, polisin geniş güvenlik önlemlerine rağmen toplanan meraklı kalabalık poşetin patlatılmasını kaydetmek için telefonlarına sarıldı.
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