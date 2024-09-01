Skandal karar: Kadınların kamusal alanda konuşması yasaklandı
Taliban yönetiminin aldığı karara göre, kadınlar artık kamusal alanlarda konuşamayacak ve yüzlerini gizlemek zorunda kalacak.
2021 yazında Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, o zamandan bu yana kadınların üstüne kara bir bulut gibi çökmeye devam ediyor.
Yeni bir yasak daha geçtiğimiz hafta Taliban yönetimince hayata geçirildi.
"AHLÂK VE ERDEM" YASALARI
Afganistan’da kadınlar artık kamusal alanda konuşamayacak. Yani kadın sesi, "potansiyel ahlâksızlık" kapsamına alındı.
Bir diğer yasa da şu: Kadınlar evlerinin dışında yüzlerini açamayacak.
Bu yeni yasaklar, Taliban’ın “ahlâk ve erdem” yasalarının devamı olarak duyuruldu.
BİR VAROLUŞ MESELESİ
Taliban, iktidarı ele geçirdikten sonra Ahlak ve Erdem Bakanlığı kurmuş, bakanlığın yayınladığı emirlerle kadınlar ve kız çocukları sosyal hayattan izole edilmişti.
Bu izolasyon kadınlar için bir varoluş meselesi olarak devam ediyor.
Afgan kadınlar, 20 yıllık mücadeleleri ile kazandıkları hakların birer birer ellerinden alınmasının travması ile baş etmeye çalışıyor.
20 YILLIK MÜCADELE
Taliban, Afganistan'da ilk kez 1996'da yönetimi ele geçirmiş, 2001'de Amerika öncülüğündeki koalisyonun ülkeyi işgaliyle iktidardaki kontrolü kaybetmişti.
Takip eden 20 yılda Afgan kadınlar, temel haklarına, mücadele ederek kavuştu. Ta ki yeni rejim silah zoruyla bir kez daha ellerinden alana kadar.
EĞİTİM YASAKLARI BARDAĞI TAŞIRDI
İkinci Taliban rejimi, ilk olarak 2021 Eylül ayında kız çocuklarına 6’ıncı sınıftan itibaren eğitimi yasakladı.
Yanlarında erkek olmayan kadınların dışarı çıkmasına kısıtlama getirildi, kadınlar sektörlerin büyük çoğunluğunda iş hayatından men edildi.
Afgan kadınlar tüm bu yasaklara protestolarla karşılık verdi. Ancak en büyük tepki Aralık 2022’de kadınların üniversiteye gitmesinin yasaklanmasına karşı ortaya çıktı.