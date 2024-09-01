Skandal karar: Kadınların kamusal alanda konuşması yasaklandı

20 YILLIK MÜCADELE

Taliban, Afganistan'da ilk kez 1996'da yönetimi ele geçirmiş, 2001'de Amerika öncülüğündeki koalisyonun ülkeyi işgaliyle iktidardaki kontrolü kaybetmişti.

Takip eden 20 yılda Afgan kadınlar, temel haklarına, mücadele ederek kavuştu. Ta ki yeni rejim silah zoruyla bir kez daha ellerinden alana kadar.

EĞİTİM YASAKLARI BARDAĞI TAŞIRDI

İkinci Taliban rejimi, ilk olarak 2021 Eylül ayında kız çocuklarına 6’ıncı sınıftan itibaren eğitimi yasakladı.

Yanlarında erkek olmayan kadınların dışarı çıkmasına kısıtlama getirildi, kadınlar sektörlerin büyük çoğunluğunda iş hayatından men edildi.

Afgan kadınlar tüm bu yasaklara protestolarla karşılık verdi. Ancak en büyük tepki Aralık 2022’de kadınların üniversiteye gitmesinin yasaklanmasına karşı ortaya çıktı.