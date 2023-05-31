Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, kontroller sırasında bir lokantada karşılaştıkları manzara ile adeta şoka uğradı.
Şanlıurfa’da denetim yapan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir lokantada inanılması güç bir olay ile karşılaştı. İşte detaylar...
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Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veterinerlerle birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.
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İÇERİSİNDEKİ SIVININ ÇAMAŞIR SUYU OLDUĞUNU GÖRDÜLER, GÖZLERİNE İNANAMADILAR!
Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı.
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Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.
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