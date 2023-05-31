Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

İÇERİSİNDEKİ SIVININ ÇAMAŞIR SUYU OLDUĞUNU GÖRDÜLER, GÖZLERİNE İNANAMADILAR!

Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı.