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  4. Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, kontroller sırasında bir lokantada karşılaştıkları manzara ile adeta şoka uğradı.

Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler - Resim: 1

Şanlıurfa’da denetim yapan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir lokantada inanılması güç bir olay ile karşılaştı. İşte detaylar...

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Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler - Resim: 2

Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veterinerlerle birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

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Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler - Resim: 3

İÇERİSİNDEKİ SIVININ ÇAMAŞIR SUYU OLDUĞUNU GÖRDÜLER, GÖZLERİNE İNANAMADILAR!
Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

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Skandal olay! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler - Resim: 4

Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.

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