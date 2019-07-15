Skandal ! Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı

YIKTIRAN BELLİ DEĞİL

Yıkım sonrasında olay yerine geldiklerini söyleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Cumartesi günü, yıkanın belli olduğu ama yıktıranın belli olmadığı bir olayla buranın yıkıldığını öğrendik. Öğrenir öğrenmez, belediyemizdeki hem imar, hem zabıta, hem teknik arkadaşlarımızın tamamı gelip oraya müdahale etti. Burası Adapazarı Şeker Fabrikası'na ait bir alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de kamulaştırmayla ilgili bir davası burada devam ediyor. Ayrıca, Anıtlar Kurulu tarafından tescilli bina ilan edilmiş, tarihimizi yansıtan kıymetli bir eser. Ancak, cumartesi günü burayı tamamen yıktılar. Biz gelir gelmez olayı hem Anıtlar Kurulu'na, hem Büyükşehir Belediyemize, hem de emniyet güçlerimize intikal ettirdik. Emniyetten arkadaşlarımız gereken tahkikatı yürütüyorlar. Çok yeni bir olay, henüz neticeye varmadı. Ancak çalışmanın sonucunda bu güzel yapıya zarar verenlerin tespit edileceğine ve cezalandırılacağına sonuna kadar inanıyorum. Kartepe Belediyesi olarak biz burayı sanat merkezi yapmayı çok arzuluyorduk. Burayı restore ettirecektik. Öyle bir imkân olması da söz konusuydu." dedi.

