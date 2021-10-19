Skandalların ardı arkası kesilmiyor... Bill Gates'e yeni taciz suçlaması

KADIN ÇALIŞANINI E-POSTALARLA TACİZ ETTİ

Son haberde ise Gates'in Microsoft'tan ayrılmasından on yıldan fazla bir süre önce, yöneticilerin Gates ile orta düzey bir kadın personel arasındaki e-postaları keşfettiği belirtildi. Buna göre Microsot’un yöneticileri çapkın olarak nitelendirdikleri Gates kadın çalışanı e-posta yoluyla taciz etti. O sırada Gates evliydi ve hala Microsoft'ta yönetim kurulu başkanıydı.