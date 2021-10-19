Skandalların ardı arkası kesilmiyor... Bill Gates'e yeni taciz suçlaması
Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yine skandal bir suçlamayla gündemde. Milyarder iş adamının şirkette çalışan bir kadına uygunsuz mesajlar attığı ortaya çıktı.
Wall Street Journal gazetesi tarafından yayınlanan iddialar, Bill Gates'in Microsoft'ta çalışırken yaptığı olası suistimallere ışık tutuyor. ABD’li gazete daha önce Gates'in kadın bir çalışanıyla geçmişte yaşanan ilişkisiyle ilgili soruşturma sırasında şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını ortaya çıkarmıştı.
Bununla birlikte, milyarder iş insanı geçen yıl görevden ayrıldığında hayırseverlik çabalarına odaklanmak için istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak, WSJ’nin haberi Microsoft'taki yönetim kurulu üyelerinin, Gates'in bir kadın çalışanla olduğu iddia edilen uygunsuz bir ilişkiyi araştırırken Gates'i görevden aldığını ortaya çıkardı.
KADIN ÇALIŞANINI E-POSTALARLA TACİZ ETTİ
Son haberde ise Gates'in Microsoft'tan ayrılmasından on yıldan fazla bir süre önce, yöneticilerin Gates ile orta düzey bir kadın personel arasındaki e-postaları keşfettiği belirtildi. Buna göre Microsot’un yöneticileri çapkın olarak nitelendirdikleri Gates kadın çalışanı e-posta yoluyla taciz etti. O sırada Gates evliydi ve hala Microsoft'ta yönetim kurulu başkanıydı.
İKİ MICROSOFT YÖNETİCİSİ TARAFINDAN UYARILDI
Microsoft'un o zamanki genel hukuk danışmanı Brad Smith ve personel şefi Brummel Gates'e bu davranışa bir son vermesini istedi. Ardından Gates, suçunu kabul ederek kadın çalışana tacizi sonlandırdı.