  4. Şoförü tarafından vurulan iş insanının vurulma anı kamerada!

Ankara'da bir iş insanı şoförü tarafından tabanca ile vuruldu. İş insanı yaralanırken suç aleti ile yakalanan şoförü patronunun kendi üzerine şirket kurduğunu öne sürdü. İş insanının vurulduğu ana dair görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Olay, dün Ankara'nınnın Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında aracın içerisinde tartışma çıktı. 

Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Şüpheli, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

