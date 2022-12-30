Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu

Serpincik Köyü sakinlerinden Resul Kale, soğukların etkisini göstermeye başladığını söyleyerek, “Hava sıcaklığı eki 7 dereceyi gösterdiği için Serpincik göletinin yüzeyi bu tutmaya başladı. Eski kışlar olmasa da soğuklar etkisinin göstermeye başladı. Gündüzler havalar iyi ama geceleri soğuk etkisini gösteriyor. Bu senede bu göl buz tuttu” dedi.