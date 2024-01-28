Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını uçurdu

'HAMSİ SEYREKLEŞİNCE FİYATI YÜKSELDİ'

Balıkçı Turgay Memiş, hava şartları nedeniyle kayıkların denize açılamadığı için hamsi fiyatının arttığını belirterek, "Sezon başlangıcı mükemmel geçti. Şu anda balık sezonu başlayalı 4'üncü aya geldik; müthiş balıklar geldi. Fiyatlar da uygundu; vatandaş, bol bol istavrit, mezgit ve diğer balıklardan yemiş oldu. Bunun yanında sezonda fiyatlar çok yükselmedi. Şu anda hamsi fiyatı biraz yüksek; sebebi havaların soğuk olması ve kayıkların çoğunun denize çıkmamasından kaynaklanıyor. Hamsinin fiyatları 100-150 lira arasında değişiyor. Hamsinin 3 kilosunun 100 lira olduğu zamanlar vardı. Hamsi biraz seyrekleşince fiyatı yükseldi" dedi.