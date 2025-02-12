Soğuk havalarda cebinizi koruyun: İşte doğalgazda tasarrufun 9 altın kuralı

Doğal gazı verimli kullanarak çevrenin korunmasına ve tasarrufa katkı sağlamanın dokuz yolunu ise şöyle açıklıyor:



"1. Tüpten beş buçuk kat daha ekonomik

Doğal gaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı buçuk kat, ısınmada ithal kömüre göre dört kat ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha ekonomik olması hem bireysel kullanıcılar hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir avantaj sunuyor.