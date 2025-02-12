Soğuk havalarda cebinizi koruyun: İşte doğalgazda tasarrufun 9 altın kuralı
Soğuk kış günlerinde kombilerin derecesi yükseliyor. Doğalgaz kullanımında verimi artırarak tasarruf etmek mümkün. 9 maddede sıralayan Aksa Doğalgaz, evden gün içi ayrılma durumlarında kombiyi veya termostatı kapatmak yerine derecesini düşürerek ortam ısısını sabit tutmanın toplamda daha az enerji tüketimi sağladığına dikkat çekti. İşte doğalgazda tasarrufun 9 kuralı...
Türkiye genelinde 47 bin kilometreyi aşan şebekesiyle 27 il merkezi, 310 ilçe ve beldede 5,3 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, birçoğu basit fakat etkili yöntemlerle doğal gaz kullanımında elde edilecek tasarruf yöntemlerinin altını çizdi. Aksa Doğalgaz, doğru kullanım alışkanlıklarıyla aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.
Doğal gazı verimli kullanarak çevrenin korunmasına ve tasarrufa katkı sağlamanın dokuz yolunu ise şöyle açıklıyor:
"1. Tüpten beş buçuk kat daha ekonomik
Doğal gaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı buçuk kat, ısınmada ithal kömüre göre dört kat ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha ekonomik olması hem bireysel kullanıcılar hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir avantaj sunuyor.
2. Bir derece farkla tasarruf sağlayın
Kombinin sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan bir tasarruf sağlıyor. Küçük bir değişiklikle büyük bir fark oluşturmak mümkün. Evlerde konforu bozmadan yapılan bu basit değişiklik, enerji tüketiminin azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, sıcaklık kontrolünü düzenli olarak yapmak, tasarrufu artırmanın en kolay yollarından biri.
3. Radyatörlerin üstünü örtmeyin
Isı kaybını önlemek ve kombinin gereksiz yere daha fazla çalışmasını engellemek için radyatörlerin üstü örtülmemeli ve önleri kapatılmamalı. Radyatörlerin üzerine örtü veya benzeri malzemeler koymak, ısının odalara yayılmasını engelliyor ve kombinin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Ayrıca, radyatörlerin bulunduğu duvarlara ısı yalıtımı sağlayan yansıtıcı paneller yerleştirmek, ısının odaya geri yansımasını sağlayarak enerji verimliliğini artırırken, eşyaların radyatörleri engellememesi de ısının eşit şekilde dağılmasına katkıda bulunuyor.