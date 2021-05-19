Sokağa çıkma kısıtlamasında asker eğlencesi

Olay, saat 21.10 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'ndeki sitelerin otoparkında yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya geldi.