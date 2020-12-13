Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor” açıklamasının ardından, bilim kurulu üyeleri de kısıtlamaların etkisinin bu hafta görüleceğini belirtti.

