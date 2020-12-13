Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı
Türkiye'de koronavirüs salgınının tırmanışa geçmesiyle iki haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasakların etkili olup olmayacağı merak edilirken Bilim Kurulu üyeleri, asıl etkinin önümüzdeki hafta görüleceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor” açıklamasının ardından, bilim kurulu üyeleri de kısıtlamaların etkisinin bu hafta görüleceğini belirtti.
ASIL ETKİYİ HAFTAYA GÖRÜRÜZ...
Prof. Dr. Hasan Tezer: İstanbul ve Ankara’da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi.