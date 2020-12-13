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  3. 13 Aralık 2020 09:40

Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

Türkiye'de koronavirüs salgınının tırmanışa geçmesiyle iki haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasakların etkili olup olmayacağı merak edilirken Bilim Kurulu üyeleri, asıl etkinin önümüzdeki hafta görüleceğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor” açıklamasının ardından, bilim kurulu üyeleri de kısıtlamaların etkisinin bu hafta görüleceğini belirtti.

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Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

Hürriyet’e konuşan kurul üyeleri, salgının seyriyle ilgili gözlemlerini şöyle aktardı:

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Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

ASIL ETKİYİ HAFTAYA GÖRÜRÜZ...
Prof. Dr. Hasan Tezer: İstanbul ve Ankara’da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi.

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Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

Şu anda hastanelerde bir birikme var, iyileşme süreçleri bir müddet daha devam edecek.

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