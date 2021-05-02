Sokağa çıkma yasağında hırsızlar öyle bir şey çaldı ki!

Görevli zabıta arkadaşlarımızla beraber sabahın ilk saatlerinde 25’e yakın rögar kapağımızın çalındığını tespit ettik. Böyle bir zamanda özellikle ramazan ayı içerisinde ve pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatte hangi cesaretle bu hırsızlığı yapıyorlar. Çok üzüntü verici bir olay. Allah ıslah etsin. Yol üzerinde duran kapaklar. Bunlar çalındığı zaman içerisine çoluk çocuk da düşebilir. Dikkatli olmalıyız. Biz de hemen bu noktalarda gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz” dedi.