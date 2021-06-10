Sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak? İşte yeni normalleşme planı
Kademeli normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların alınacağı kabine toplantısı 21 Haziran'a ertelendi. Hükümetin bir sonraki normalleşme adımlarının ne olacağı merak konusu oldu. Kulislerde, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı ve hafta içi kısıtlama saatinin gece 00.00'ye uzatılacağı konuşuluyor. Sonbaharda ise kapalı mekanlara girmek isteyen vatandaşlara aşı olma şartı getirilmesi gündemde.
10 Haziran 2021 Perşembe (bugün) yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Kabine toplantısında maske zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni kararların alınması beklenirken, kulislerden gelen bilgilere göre kısıtlamalar haziran sonuna kadar devam edecek.
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PAZAR KISITLAMASI KALDIRILIYOR
İddialara göre haziran sonu, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gece 12'ye kadar uzatılacak ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırılacak.
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Söz konusu kısıtlamaların ağustos ayında kadar tamamen kaldırılması bekleniyor.
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SONBAHARDA KAPALI MEKANLARA GİRİŞTE AŞI ŞARTI
Kısıtlamaların esnetilmesinde aşılama da ön planda yer alıyor.
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