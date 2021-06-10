Sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak? İşte yeni normalleşme planı

10 Haziran 2021 Perşembe (bugün) yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Kabine toplantısında maske zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni kararların alınması beklenirken, kulislerden gelen bilgilere göre kısıtlamalar haziran sonuna kadar devam edecek.