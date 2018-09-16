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  3. 16 Eylül 2018 12:51

Sokağın ortasında hazırlayıp içti !

İstanbul'da bonzai hazırlanırken görüntülenen kişi kameraya saldırdı.

Sokağın ortasında hazırlayıp içti !

İstanbul’da bonzai hazırlarken görüntülenen kişi önce kameraya saldırdı ardından da hazırladığı uyuşturucuyu yoldan geçen bir taksi sürücüsünden aldığı çakmakla yakıp ulu orta içti.

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Sokağın ortasında hazırlayıp içti !

Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde oturduğu yerde bonzai hazırlarken görüntülenen kişi kameraya saldırdı. Daha sonra da çek çek belki izleyen olur" dedi.

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Sokağın ortasında hazırlayıp içti !

Oteller bölgesi olarak bilinen ve turistlerin yoğun olduğu Talimhane'de herkesin gözü önünde rahat tavırlarla dikkat çeken kişi yoldan geçen bir taksiyi durdurup çakmak istedi.

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Sokağın ortasında hazırlayıp içti !

Taksi sürücüsünden aldığı çakmakla hazırladığı uyuşturucuyu yakan kişi ulu orta bonzai içti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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