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Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı

Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı - Resim: 1
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Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı - Resim: 2

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak’ta meydana geldi. 

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Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı - Resim: 3

Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı.

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Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı - Resim: 4

Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı. 

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