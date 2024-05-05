Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı
Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak’ta meydana geldi.
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Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı.
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Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı.
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