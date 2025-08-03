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Sokak ortasında 2 çocuğa dayak attı, tokadı yedi!

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, gürültü yapıp, küfür ettiğini iddia ettiği 2 çocuğa sokak ortasında tokat attı. Daha sonra çocuklara tokat atan adama mahalle sakinlerinden biri vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Sokak ortasında 2 çocuğa dayak attı, tokadı yedi! - Resim: 1

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü yaptığı ve küfür ettiği iddia edilen 2 çocuğa sokaktaki binalardan birinde yaşayan adam tepki gösterdi. 

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Sokak ortasında 2 çocuğa dayak attı, tokadı yedi! - Resim: 2

Çocukların küfür etmeye devam etmesi üzerine aşağı inen kişi, onları önce kovaladı ardından da tokatladı.

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Sokak ortasında 2 çocuğa dayak attı, tokadı yedi! - Resim: 3

Sesleri duyan vatandaşların müdahalesi üzerine taraflar ayrıldı. Çocukları tokatlayan kişi araya giren vatandaşlarla da tartıştı.

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Sokak ortasında 2 çocuğa dayak attı, tokadı yedi! - Resim: 4

ARAYA GİREN 1 KİŞİ ADAMA TOKAT ATTI

Bu sırada araya girenlerden 1 kişi bu kez çocuklara tokat atan adama tokat atı. 2 çocuğa bağırıp tokat atan adam ise, yaşananların ardından sokaktan uzaklaştı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

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