Sokak ortasında 2 çocuğa dayak attı, tokadı yedi!
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, gürültü yapıp, küfür ettiğini iddia ettiği 2 çocuğa sokak ortasında tokat attı. Daha sonra çocuklara tokat atan adama mahalle sakinlerinden biri vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü yaptığı ve küfür ettiği iddia edilen 2 çocuğa sokaktaki binalardan birinde yaşayan adam tepki gösterdi.
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Çocukların küfür etmeye devam etmesi üzerine aşağı inen kişi, onları önce kovaladı ardından da tokatladı.
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Sesleri duyan vatandaşların müdahalesi üzerine taraflar ayrıldı. Çocukları tokatlayan kişi araya giren vatandaşlarla da tartıştı.
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ARAYA GİREN 1 KİŞİ ADAMA TOKAT ATTI
Bu sırada araya girenlerden 1 kişi bu kez çocuklara tokat atan adama tokat atı. 2 çocuğa bağırıp tokat atan adam ise, yaşananların ardından sokaktan uzaklaştı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)
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