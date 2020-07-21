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  3. 21 Temmuz 2020 18:48

Sokak ortasında bir kadını darp etmişti! Serbest bırakıldı

Erzurum'da gerçekleşen olayda, bir kadını sokak ortasında küfür ederek darp eden zanlı, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

Sokak ortasında bir kadını darp etmişti! Serbest bırakıldı

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor.

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Sokak ortasında bir kadını darp etmişti! Serbest bırakıldı

Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.

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Sokak ortasında bir kadını darp etmişti! Serbest bırakıldı

Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor.

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Sokak ortasında bir kadını darp etmişti! Serbest bırakıldı

Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

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