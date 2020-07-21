Sokak ortasında bir kadını darp etmişti! Serbest bırakıldı
Erzurum'da gerçekleşen olayda, bir kadını sokak ortasında küfür ederek darp eden zanlı, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor.
Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.
Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor.