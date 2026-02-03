Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada
Muğla'da 39 yaşındaki bir genç kadın boşanma aşamasındaki eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü. bıçaklayarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem A., evden çıkıp işe giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
1 / 8
Özlem A. boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 8
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özlem A.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
3 / 8
Özlem A.'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4 / 8