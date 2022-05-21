  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar

Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar

Tayland'ta yaşanan akıl almaz olayda kimseye aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çift kendilerine yaklaşan polisi görünce, araçlarıyla polise çarpıp olay yerinden kaçtı.

Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar - Resim: 1

Tayland’ın Bangkok şehrinde sokak ortasında park eden bir arabanın içindeki çift cinsel ilişkiye girmeye başladı. 

1 / 7
Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar - Resim: 2

Çevredekilerin durumu fark ederek polise şikayet etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. 

2 / 7
Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar - Resim: 3

Arabanın içindeki çifti uyarmak için araçlarına yaklaşan polis memuru sürücünün hamlesiyle şaşkınlığa uğradı.

3 / 7
Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar - Resim: 4

Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre, cinsel ilişkiye giren çiftin yanına gitmeye çalışan polis memuruna sürücü koltuğundaki adamın “Sen bize karışamazsın” diyerek çarptığını belirtti.

4 / 7