Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar
Tayland'ta yaşanan akıl almaz olayda kimseye aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çift kendilerine yaklaşan polisi görünce, araçlarıyla polise çarpıp olay yerinden kaçtı.
Tayland’ın Bangkok şehrinde sokak ortasında park eden bir arabanın içindeki çift cinsel ilişkiye girmeye başladı.
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Çevredekilerin durumu fark ederek polise şikayet etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
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Arabanın içindeki çifti uyarmak için araçlarına yaklaşan polis memuru sürücünün hamlesiyle şaşkınlığa uğradı.
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Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre, cinsel ilişkiye giren çiftin yanına gitmeye çalışan polis memuruna sürücü koltuğundaki adamın “Sen bize karışamazsın” diyerek çarptığını belirtti.
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