Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aile fertleri arasında çıkan sopalı, coplu kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilere ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.
Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’ndeki Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ç., iddiaya göre husumetli olduğu oğlu D.Ç. ve gelini S.Ç.’yi, sokak ortasında sopa ile saldırıp başlarından yaraladı.