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  3. 05 Ocak 2021 16:59

Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aile fertleri arasında çıkan sopalı, coplu kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilere ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var

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Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var

​Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’ndeki Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ç., iddiaya göre husumetli olduğu oğlu D.Ç. ve gelini S.Ç.’yi, sokak ortasında sopa ile saldırıp başlarından yaraladı. 

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Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var

S.Ç.’nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç.'nin de katıldığı kavga, kısa sürede büyüdü. 

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Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var

Cop ve sopaların kullanıldığı kavgada S.Ç. ile oğulları D.Ç., A.Ç., kızı F.Ç. ve gelini S.Ç., başlarından yaralandı.

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