Sokak ortasında coplu-sopalı kavga! Yaralılar var

​Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’ndeki Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ç., iddiaya göre husumetli olduğu oğlu D.Ç. ve gelini S.Ç.’yi, sokak ortasında sopa ile saldırıp başlarından yaraladı.