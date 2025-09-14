Sokak ortasında dakikalarca darbedildi, kimse müdahale etmedi

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi, yere düşürdükleri kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan kişi yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar araçlarına binerek uzaklaştı.