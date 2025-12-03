Sokak ortasında dehşet anları: Husumetlisini aracıyla ezip kaçtı!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde M.Ç., aracıyla husumetlisi V.Ş.'ye çarpıp, kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. M.Ç. ile V.Ş.'nin, 28 Eylül'de L.Ş. adlı kadının öldürüldüğü kavgada taraf oldukları ortaya çıktı.
Olay, 1 Aralık’ta Buluttepe Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ç., hafif ticari aracıyla husumetlisi V.Ş.’nin yaşadığı sokağa gitti. M.Ç. aracını, sokakta yürüyen V.Ş.’nin üzerine sürdü.
Kaçmaya çalışan V.Ş., aracın çarpmasıyla savrulup, yere düştü. M.Ç. ise olayın ardından bölgeden kaçtı. O anlar güvenli kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından V.Ş.’yi ambulansla hastaneye götürdü.
ÖLÜMLÜ KAVGAYA KARIŞMIŞLAR
Olayla ilgili çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.’yi gözaltına aldı. M.Ç. ile V.Ş.’nin, 28 Eylül’de aynı mahallede komşular arasında çıkan kavgada L.Ş. (63) adlı kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü olayın taraflarından olduğu ortaya çıktı. Kavganın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı, V.Ş. ile M.Ç.’nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.