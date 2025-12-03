Sokak ortasında dehşet anları: Husumetlisini aracıyla ezip kaçtı!

ÖLÜMLÜ KAVGAYA KARIŞMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.’yi gözaltına aldı. M.Ç. ile V.Ş.’nin, 28 Eylül’de aynı mahallede komşular arasında çıkan kavgada L.Ş. (63) adlı kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü olayın taraflarından olduğu ortaya çıktı. Kavganın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı, V.Ş. ile M.Ç.’nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.