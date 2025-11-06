  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular

Sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular

Antalya'da Rus uyruklu bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular - Resim: 1

Olay geçtiğimiz günlerde Mahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. 

1 / 5
Sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 / 5
Sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular - Resim: 3

Sokak ortasında bıçaklanan kadının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta tartışan çift ve ardından M.G isimli Rus erkeğin kadını bıçakladığı anlar yer aldı. 

3 / 5
Sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular - Resim: 4

Olayı görüp kavgayı ayırmaya gelen bir vatandaşın çabası yeterli olmazken bir anda sayıları 4-5 kişiye ulaşan vatandaşın kadına yardım etme çabaları ve Rus kocanın direnip karşılık vermesi, müdahalelere rağmen kadını bıçaklamaya devam etmeye çalışması da kayda girdi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.G isimli kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 / 5