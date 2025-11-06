Sokak ortasında dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının çığlıklarına koştular

Olay geçtiğimiz günlerde Mahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.