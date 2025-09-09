Sokak ortasında dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı
Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ateş ederek, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne-kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. (26) ile kayınvalidesi E.K. (62) ve baldızı A.Ç.'yi (31) tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi (34) ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.
Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı.
EŞİ VE KAYINVALİDESİ ÖLDÜ
Saldırıda yaralanan K.T. ile E.K. , kurtarılamadı. Anne ile kızın cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu. M.T.’ın açtığı ateşte yaralanan baldızı A.Ç. ile tabancanın kabzasıyla başına vurduğu bacanağı R.Ç.'nın tedavileri ise sürüyor. A.Ç.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
M.T.’ın polis merkezindeki işlemlerinin tamamlandığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü belirtildi.