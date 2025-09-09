  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ateş ederek, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne-kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
Sokak ortasında dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı - Resim: 1

Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. (26) ile kayınvalidesi E.K. (62) ve baldızı A.Ç.'yi (31) tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi (34) ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

1 / 7
Sokak ortasında dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı - Resim: 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. 

Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı.

2 / 7
Sokak ortasında dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı - Resim: 3

EŞİ VE KAYINVALİDESİ ÖLDÜ

Saldırıda yaralanan K.T. ile E.K. , kurtarılamadı. Anne ile kızın cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu. M.T.’ın açtığı ateşte yaralanan baldızı A.Ç. ile tabancanın kabzasıyla başına vurduğu bacanağı R.Ç.'nın tedavileri ise sürüyor. A.Ç.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

3 / 7
Sokak ortasında dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı - Resim: 4

M.T.’ın polis merkezindeki işlemlerinin tamamlandığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

4 / 7