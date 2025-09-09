Sokak ortasında dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı

Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. (26) ile kayınvalidesi E.K. (62) ve baldızı A.Ç.'yi (31) tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi (34) ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.