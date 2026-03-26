Sokak ortasında dehşet: Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı sevgilisini silahla vurmak isterken araya giren kadın arkadaşını başından vurdu. Kadın ağır yaralanırken, saldırgan aynı silahla intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası emlakçı A.B. (45), çağrı merkezinde çalışan sevgilisi M.Ö. ve kadının arkadaşı S.M. (33) ile buluştu. Çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını vurdu
A.B., yanındaki tabancayı çıkararak M.Ö.’ye doğrulttu. Bu sırada arkadaşını korumak için hamle yapan S.M., silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu. Başından vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.
Kendi kafasına sıktı
S.M.'nın hareketsiz yattığını gören A.B., dehşet anlarının şokuyla bu kez silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı S.M. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.