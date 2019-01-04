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  3. 04 Ocak 2019 23:14

Sokak ortasında dehşeti ! Kanlar içinde kaldı

Sakarya'da iki "Dogo Argentino" cinsi köpek, sokakta yakaladıkları köpeğe saldırdı.

Sokak ortasında dehşeti ! Kanlar içinde kaldı

Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan ’Dogo Argentino’ cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı.

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Sokak ortasında dehşeti ! Kanlar içinde kaldı

Bu sırada sahibinin uzaklaştığı Dogo Argentino'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti.

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Sokak ortasında dehşeti ! Kanlar içinde kaldı

Ancak köpekler, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Dogo Argentino'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, Dogo Argentino’lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı.

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Sokak ortasında dehşeti ! Kanlar içinde kaldı

Dogo Argentino’lar ısırdıkları köpeği dakikalarca bırakmadı. Sokak köpeği yerde kanlar içinde kıvranırken, saldırgan köpekler ise bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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