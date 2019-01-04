Sokak ortasında dehşeti ! Kanlar içinde kaldı

Ancak köpekler, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Dogo Argentino'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, Dogo Argentino’lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı.