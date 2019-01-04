Sokak ortasında dehşeti ! Kanlar içinde kaldı
Sakarya'da iki "Dogo Argentino" cinsi köpek, sokakta yakaladıkları köpeğe saldırdı.
Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan ’Dogo Argentino’ cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı.
Bu sırada sahibinin uzaklaştığı Dogo Argentino'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti.
Ancak köpekler, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Dogo Argentino'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, Dogo Argentino’lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı.