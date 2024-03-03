Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet
Kayseri'de bir kişi tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan cinayet sonrasında hırsını alamayıp otomobili ile eniştesinin cansız bedeninin üzerinden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: DHA
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Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. ile eniştesi S.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
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Y.K. yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen S.T. yere yığıldı.
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Bu sırada otomobiline binen Y.K. , çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti. Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Y.K. daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.
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