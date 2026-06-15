Sokak ortasında güpegündüz ''neden yan baktın'' dehşeti!
Aksaray'da kaldırımda yürürken tanımadığı bir şahısla 'Neden yan baktın?' tartışması yaşayan 19 yaşındaki A.E. bacağından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların turnike müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavisi sürerken, polis kaçan saldırganı arıyor.
Aksaray merkez Taşpazar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen asayiş olayı, sokak ortasında yaşanan nedensiz şiddeti bir kez daha gündeme getirdi. Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan 19 yaşındaki A.E., tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
Saat 20.00 sıralarında kaldırımda yürüyen A.E. ve arkadaşı, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı. Şahsın "Neden yan baktın?" şeklindeki sözlü sataşması, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. Saldırgan, yanında bulundurduğu bıçağı A.E.'nin sağ bacağına saplayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan gencin yardımına çevredeki duyarlı vatandaşlar koştu. Kanamayı durdurmak amacıyla A.E.'nin kendi kemeri çıkartılarak yaralı bölgeye turnike (tampon) uygulandı.
İhbar üzerine adrese hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansa bindirildiği esnada emniyet güçlerine verdiği ilk bilgide saldırganı hiç tanımadığını belirten A.E., detaylı tedavi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.