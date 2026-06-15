Sokak ortasında güpegündüz ''neden yan baktın'' dehşeti!

İhbar üzerine adrese hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansa bindirildiği esnada emniyet güçlerine verdiği ilk bilgide saldırganı hiç tanımadığını belirten A.E., detaylı tedavi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.