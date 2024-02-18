Sokak ortasında kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
Şanlıurfa'da bir kişi sokak tartıştığı 33 yaşındaki eski eşini tabancayla başından vurularak öldürüldükten sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı...
Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi Sarayönü Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre geçen yıl 29 Kasımda şiddetli geçimsizlik nedeniyle S.G.-K.Ş. çifti boşandı. Boşanmanın ardından 18 yaşından küçük olan 3 çocuk ise annelerinin yanında kaldı.
Hafta sonu dolayısıyla K.Ş. çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi S.G.’ün evine gitti. Burada eski çiftler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma sokağa taştı.
Sokakta da devam eden tartışma sırasında tespih satan K.Ş., üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi S.G.’ü başından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybederken, K.Ş. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.