Sokak ortasında kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Hafta sonu dolayısıyla K.Ş. çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi S.G.’ün evine gitti. Burada eski çiftler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma sokağa taştı.