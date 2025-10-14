Sokak ortasında kadına bayıltan dayak! Yerde sürükledi
İstanbul Fatih'te bir kişi, kendisine vuran kadını sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Kadın aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam kendisine vuran kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Öfkeli adam, kadını darbederek yerde sürükledi.
Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan ve baygınlık geçiren kadını, adam bir süre daha sürükledi daha sonra kendine getirmeye çalıştı.
Kadın bir süre sonra ayağa kalkarken, ikili olay yerinden uzaklaştı.
Şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
