Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler
İstanbul Kağıthane'de erkek arkadaşının evine gelen ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, bina sakinlerine bağırarak küfür edince ortalık karıştı. Bir erkek, kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Diğer kadınların ise ''Vur hak etti'' diyerek bağırdığı duyuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 14 Mart Cuma günü saat 04.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki binada yaşayan bir erkek, kız arkadaşını evine çağırdı.
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Evde alkol aldığı öne sürülen kadın ardından dışarı çıktı.
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Binanın girişinde bağırarak küfür eden kadınla mahalleli arasında kavga çıktı.
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Sokağa inen bina sakinleri, kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak kadın küfür etmeye devam etti.
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