Sokak ortasında ''karı-koca'' dehşeti! Bir polis memuru yaralandı

"Resmi nikahla evli olan B.K. ile O.K.'nin 10.04.2023 tarihinde Alanya ilçe merkezinde sokak ortasında belirlenemeyen bir sebeple tartıştıkları ve akabinde O.K.'nin eşi olan B.K.'yi darbederek yaraladığı, bilahare B.K.'nin da eşi O.K.'ye karşılık vererek onu darbedip yaraladığı olay ile ilgili kolluk birimi tarafından Cumhuriyet Başsavcılımıza bilgi verilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız ilgili kolluk birimine, müşteki şüphelilerin ifadelerinin alınması, doktor raporlarının temin edilmesi ve olaya ilişkin delillerin toplanması talimatını vermiştir. Polis karakolunda olaya ilişkin adli işlemler yapıldığı esnada, O.K. ve B.K. işlemlerin yapılmasına direnmişler, görevli polis memurlarına saldırarak kadın polis memurunu yaralamışlar, gözetim odasının kapısına tekme vurmak suretiyle zarar vermişlerdir. Müşteki şüpheliler karşılıklı olarak birbirlerini yaralama eylemleri nedeni ile alınan ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmamışlardır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adı geçen müşteki şüpheliler hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından ayrı bir soruşturma başlatılarak tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. Sulh Ceza Hakimliği her iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı vermiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği şüpheli O.K. hakkında tutuklama kararı vermiştir. Şüpheli O.K. yapılan işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır. Adı geçen müşteki şüphelilerin birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri eşi kasten yaralama suçları yönünden soruşturma devam etmektedir." (DHA)