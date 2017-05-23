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  3. 23 Mayıs 2017 12:20

Yatakta yakalandıkları için kırbaçlandılar...

Endonezya’nın şeriat kurallarıyla yönetilen Açe bölgesinde eşcinsel ilişkiye giren 2 erkek ve kocası olmayan bir erkekle vakit geçiren bir kadın kırbaçla cezalandırıldı.

Yatakta yakalandıkları için kırbaçlandılar...

Eşcinsel ilişkiye girdikleri belirlenen 2 erkek geçtiğimiz günlerde şeriat mahkemesine çıkarılmış ve kırbaçla cezalandırılmaları uygun görülmüştü.

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Yatakta yakalandıkları için kırbaçlandılar...

Yaşları 20 ve 23 olan iki erkek yatakta yakalanmıştı. İsimleri açıklanmayan çift 85’er kez başkent Banda Açe’de getirildikleri camide kalabalığın önünde kırbaçlandı.

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Yatakta yakalandıkları için kırbaçlandılar...

Eşcinselliğin yasak olduğu Açe’de ilk kez eşcinsel ilişki sebebiyle kırbaç cezası infaz edildi.

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Yatakta yakalandıkları için kırbaçlandılar...

Bu kez her zamankinden oldukça yoğun bir kalabalık bardı. Kadın erkek herkes ellerinde cep telefonuyla bir araç içinde camiye getirilen suçluları izledi.

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