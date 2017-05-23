Yatakta yakalandıkları için kırbaçlandılar...
Endonezya’nın şeriat kurallarıyla yönetilen Açe bölgesinde eşcinsel ilişkiye giren 2 erkek ve kocası olmayan bir erkekle vakit geçiren bir kadın kırbaçla cezalandırıldı.
Eşcinsel ilişkiye girdikleri belirlenen 2 erkek geçtiğimiz günlerde şeriat mahkemesine çıkarılmış ve kırbaçla cezalandırılmaları uygun görülmüştü.
Yaşları 20 ve 23 olan iki erkek yatakta yakalanmıştı. İsimleri açıklanmayan çift 85’er kez başkent Banda Açe’de getirildikleri camide kalabalığın önünde kırbaçlandı.
Eşcinselliğin yasak olduğu Açe’de ilk kez eşcinsel ilişki sebebiyle kırbaç cezası infaz edildi.