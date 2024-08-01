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Sokak ortasında köpeğe şiddet kamerada: Gereği yapıldı

Eskişehir'de köpeğine şiddet uygularken görüntülenen 28 yaşındaki şahıs, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Sokak ortasında köpeğe şiddet kamerada: Gereği yapıldı - Resim: 1

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K., elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı. Y.K.’nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

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Sokak ortasında köpeğe şiddet kamerada: Gereği yapıldı - Resim: 2

Görüntülerin kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı. 

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Sokak ortasında köpeğe şiddet kamerada: Gereği yapıldı - Resim: 3

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Hakimlik, Y.K.’nın köpeğinin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verdi. (DHA)

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