Sokak ortasında köpeğe şiddet kamerada: Gereği yapıldı

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K., elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı. Y.K.’nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.