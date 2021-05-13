Sokak ortasında mermiler konuştu!
Tekirdağ'da husumetli olduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
Olay, dün akşam Tekirdağ Malkara Hacıevhat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen N.O. (32) ile C.V. (34) sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
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Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Kavgayı araya girenler sonlandırdı.
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İki kişi bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra N.O. ile C.V., yanlarına aldıkları pompalı tüfekle yeniden karşı karşıya geldi.
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