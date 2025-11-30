  1. Anasayfa
  4. Sokak ortasında minik çocuğa dehşeti yaşatan şehir teröristi kamerada!

Sokak ortasında minik çocuğa dehşeti yaşatan şehir teröristi kamerada!

Adana'da bir şahsın, çocuğu tutup önce kafasını arabaya vurması sonra da yere fırlatması anbean görüntülendi.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 29 Kasım gecesi bir kadın bir erkek yanlarında 3 çocukla ara sokağa girdi. Çocuklardan biri erkek şahsın yanından uzaklaştı.

Bunun üzerine çocuğun yanına gelen erkek şahıs, çocuğun boğazından tutup önce kafasını arabanın arkasına vurup daha sonra çocuğu yere fırlattı.

Daha sonrada yerden kalkan çocuğun elinden tutan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu anları gören diğer çocuk ise korkup kadının arkasına saklanarak yoluna devam etti. 

