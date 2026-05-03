Sokak ortasında pompalı tüfekli çocuk alarmı! Polisi görünce silahı atıp kaçtılar
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde güpegündüz elinde pompalı tüfekle dolaşan 15 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşları panik yarattı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerini fark edince ellerindeki silahı kaldırıma atıp kaçmaya başlayan 4 çocuk, polisin titiz takibiyle kıskıvrak yakalandı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi, film sahnelerini aratmayan bir kovalamacaya sahne oldu. Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında dolaşan 15 yaşındaki bir çocuğun ihbar edilmesi üzerine bölge ekipleri teyakkuza geçti.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Ellerinde tüfekle dolaşan 4 kişilik bir grubu gören vatandaşlar durumu hemen emniyet birimlerine bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen ekipler, tarif edilen eşkale uyan grubu tespit etti. Polisin "dur" ihtarına uymayan grup, ellerindeki pompalı tüfeği bir binanın kaldırımına fırlatarak ara sokaklara kaçmaya başladı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin profesyonel takibi sonucu kaçış alanı daraltılan şüpheliler, kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde tüfeği taşıyan şahsın 15 yaşındaki Y.K. olduğu belirlendi. Yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.
Kaldırıma atılan ve muhafaza altına alınan tüfeğin ruhsatsız olduğu ve olayda kullanılıp kullanılmadığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi. Sokak ortasında bu yaşta bir çocuğun tüfekle dolaşması mahalle sakinleri arasında infial yaratırken, polisin hızlı müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.