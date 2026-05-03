Sokak ortasında pompalı tüfekli çocuk alarmı! Polisi görünce silahı atıp kaçtılar

Kaldırıma atılan ve muhafaza altına alınan tüfeğin ruhsatsız olduğu ve olayda kullanılıp kullanılmadığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi. Sokak ortasında bu yaşta bir çocuğun tüfekle dolaşması mahalle sakinleri arasında infial yaratırken, polisin hızlı müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.