Sokak ortasında silahlı çatışma! Araya giren bir kadın öldü, oğlu yaralandı!

Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan anne ve oğlu, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla özel araçlara alınarak hızla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanedeki uzman doktorların yaptığı tüm yoğun tıbbi müdahalelere rağmen, ağır yaralı anne H.A. kurtarılamayarak acı bir şekilde yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki S.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumuyla ilgili sürecin takip edildiği öğrenildi.