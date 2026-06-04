Sokak ortasında silahlı çatışma! Araya giren bir kadın öldü, oğlu yaralandı!
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen anne H.A. ve 15 yaşındaki oğlu S.A. pompalı tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz anne yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kanlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen bir anne hayatını kaybetti.
Akpiyar Mahallesi 403. Cadde üzerinde husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayı yatıştırmak ve tarafları ayırmak için araya giren anne H.A. ve 15 yaşındaki oğlu S.A., ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.
Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan anne ve oğlu, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla özel araçlara alınarak hızla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanedeki uzman doktorların yaptığı tüm yoğun tıbbi müdahalelere rağmen, ağır yaralı anne H.A. kurtarılamayarak acı bir şekilde yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki S.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumuyla ilgili sürecin takip edildiği öğrenildi.
Çevrede büyük bir paniğe neden olan silahlı olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde ve çevresinde yürüttüğü hızlı operasyonlar sonucunda, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, kanlı olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.