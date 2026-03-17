Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü!
Mersin'de 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga, masum bir genç kızın sonu oldu. Yaşanan arbedede silahtan çıkan kurşunlar, o sırada tesadüfen sokaktan geçen 18 yaşındaki genç kızın başına isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamazken, polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesi, gece saatlerinde kan donduran bir silahlı saldırıya sahne oldu. İki şahıs arasındaki husumet, olayla hiçbir ilgisi bulunmayan 18 yaşındaki bir genç kızın hayatına mal oldu.
Olay, saat 22.30 sularında Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. (26) ile E.I. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.I., belindeki tabancayı çıkararak çevreye ateş açtı.
Silahtan çıkan kurşunlar sadece kavganın tarafı olan C.A.'ya değil, o sırada evine gitmek üzere tesadüfen caddeden geçen yabancı uyruklu N.A.'ya (18) da isabet etti. Kurşunlardan biri talihsiz genç kızın başına isabet ederken, her iki yaralı da kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli E.I. ise karanlıktan yararlanarak olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 18 yaşındaki N.A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yaralı C.A.'nın tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.