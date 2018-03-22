Sokak pazarına İranlı akını ! Yarı fiyatına satıldı

Bir önceki sezonda satılmayan ürünleri 20 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kurulan sokak pazarında satışa çıkardıklarını belirten Kundu bölgesi esnafı, "Nevruz Bayramı'nı kutlamak için tatile çıkan İranlılar, sokak pazarına ilgi gösteriyor.