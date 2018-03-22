Sokak pazarına İranlı akını ! Yarı fiyatına satıldı
Nevruz Bayramı nedeniyle Antalya'ya gelen İranlı turistler, Kundu'da yılda bir kez kurulan sokak pazarında satılan seri sonu ürünlere büyük ilgi gösterdi.
Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'da faaliyet gösteren tekstil mağazaları 2017 sezonunda rafta kalan ürünlerini sokak pazarında satışa çıkardı.
Kaldırım üzerinde açtıkları tezgahlarda etiketinin yarı fiyatına satılan tekstil ve ayakkabı çeşitleri İranlılardan büyük ilgi gördü.
Bir önceki sezonda satılmayan ürünleri 20 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kurulan sokak pazarında satışa çıkardıklarını belirten Kundu bölgesi esnafı, "Nevruz Bayramı'nı kutlamak için tatile çıkan İranlılar, sokak pazarına ilgi gösteriyor.