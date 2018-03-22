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  3. 22 Mart 2018 11:34

Sokak pazarına İranlı akını ! Yarı fiyatına satıldı

Nevruz Bayramı nedeniyle Antalya'ya gelen İranlı turistler, Kundu'da yılda bir kez kurulan sokak pazarında satılan seri sonu ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Sokak pazarına İranlı akını ! Yarı fiyatına satıldı

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'da faaliyet gösteren tekstil mağazaları 2017 sezonunda rafta kalan ürünlerini sokak pazarında satışa çıkardı.

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Sokak pazarına İranlı akını ! Yarı fiyatına satıldı

Kaldırım üzerinde açtıkları tezgahlarda etiketinin yarı fiyatına satılan tekstil ve ayakkabı çeşitleri İranlılardan büyük ilgi gördü.

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Sokak pazarına İranlı akını ! Yarı fiyatına satıldı

Bir önceki sezonda satılmayan ürünleri 20 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kurulan sokak pazarında satışa çıkardıklarını belirten Kundu bölgesi esnafı, "Nevruz Bayramı'nı kutlamak için tatile çıkan İranlılar, sokak pazarına ilgi gösteriyor.

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Sokak pazarına İranlı akını ! Yarı fiyatına satıldı

10 gün süresince alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. İranlılar ucuz ne bulursa alıyor. Buradaki ürünler koleksiyon sonu olduğu için normal değerinin yarı fiyatına satılıyor" dedi.

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