Sokakta dehşet saçtı, mezarlıkta cesedi bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini silahla yaralayan ve yanındaki komşusunu da vurmak isterken tabancası tutukluk yapan A.A. (46), daha sonra gittiği mezarlıkta intihar etti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayvalık'ta, gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi C.A., saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu B.A. ile karşılaşan A., birlikte apartmandan indi.
Binadan çıktıkları sırada C.A.'nın önünü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.A. kesti. A., yanındaki tabancayı eşine doğrultup, peş peşe ateşledi. C.A., çene ve omzundan yaralandı.
TABANCASI TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI
A. A., daha sonra tabancasını panikle kaçmaya çalışan B.A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Tabancası tutukluk yapan A., kaçtı.
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.A., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. C.A.'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.