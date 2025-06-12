Sokakta dehşet saçtı, mezarlıkta cesedi bulundu

Ayvalık'ta, gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi C.A., saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu B.A. ile karşılaşan A., birlikte apartmandan indi.