Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz''
Mardin'in Artuklu ilçesinde sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, görenleri şoke etti. ''Beni siz delirttiniz'' diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü.
1 / 7
Bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi.
2 / 7
Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
3 / 7
Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
4 / 7