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Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz''

Mardin'in Artuklu ilçesinde sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, görenleri şoke etti. ''Beni siz delirttiniz'' diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz'' - Resim: 1

Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü. 

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Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz'' - Resim: 2

Bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi. 

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Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz'' - Resim: 3

Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz'' - Resim: 4

Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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