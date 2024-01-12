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Sokakta yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor ama o Türkiye'nin ''bedava'' lezzeti

Çukurova bölgesinde yol kenarlarında ekilen ve çevreye yaydığı mis kokusuyla baharın müjdecisi sayılan turunç, acı ve ekşimsi tadı nedeniyle ekonomik olarak satışa sunulmuyor. Son yıllarda salatalarda limona alternatif olarak kullanılan turunç, esnaf tarafından yol kenarında toplanıp, talep eden müşterilerin masalarına getiriliyor.

Kaynak: DHA
Sokakta yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor ama o Türkiye'nin ''bedava'' lezzeti - Resim: 1

Adana, Hatay ve Mersin'de neredeyse her ana caddenin refüjlerinde yer alan turunç, kimileri tarafından toplanıp reçele dönüştürülüyor kimileri tarafından da evlerde tüketiliyor.

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Sokakta yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor ama o Türkiye'nin ''bedava'' lezzeti - Resim: 2

 Parayla satılmayan turunç, son yıllarda salatalarda limona alternatif olarak kullanılıyor, esnaf tarafından yol kenarında toplanıp, talep eden müşterilerin masalarına getiriliyor. 

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Sokakta yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor ama o Türkiye'nin ''bedava'' lezzeti - Resim: 3

Acı ve ekşimsi bir tadı olan turunç, çevreye yaydığı mis kokusuyla da baharın müjdecisi sayılıyor.

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Sokakta yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor ama o Türkiye'nin ''bedava'' lezzeti - Resim: 4

Yol kenarında turunç toplayan Emre Akbaş, "Turuncu manavlarda, marketlerde tezgahlarda bulamazsınız. Kentin hemen hemen her evde yetişen bir narenciye türüdür. Limona benzeyen bir tat. Yemeklere, çaya ayrı bir lezzet veriyor" dedi.

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