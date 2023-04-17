Şoke eden görüntüler: O ilde yolun 300 metrelik kısmı çöktü!

GELİŞ YÖNÜ KAPATILDI

Meydana gelen çökmeden dolayı gerekli trafik tedbirleri alınmış ve Batman’a geliş yönü kapatılarak karşı yönden iki yönlü trafik akışı sağlanmaktadır. Yoldaki hasarın giderilmesine yönelik kaya dolgu ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanılmıştır. Yol çalışması yapılan yerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaretlerine uyması önem arz etmektedir” denildi.