Şoke eden görüntüler: O ilde yolun 300 metrelik kısmı çöktü!
Batman’da yükselen baraj suyu nedeniyle bölünmüş devlet yolunun 300 metrelik kısmında çökme meydana geldi.
Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13’üncü kilometresinde, yükselen baraj suyu nedeniyle çökme meydana geldi. Valilik açıklamasında, 300 metrelik bir kısımda hasar oluşan yolun trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldığı belirtilerek, “İlimiz karayolları ağında bulunan Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13’üncü kilometresinin 300 metrelik kısmında çökme meydan gelmiştir.
GELİŞ YÖNÜ KAPATILDI
Meydana gelen çökmeden dolayı gerekli trafik tedbirleri alınmış ve Batman’a geliş yönü kapatılarak karşı yönden iki yönlü trafik akışı sağlanmaktadır. Yoldaki hasarın giderilmesine yönelik kaya dolgu ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanılmıştır. Yol çalışması yapılan yerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaretlerine uyması önem arz etmektedir” denildi.
TRAFİK GEÇİŞİNİ SAĞLAYAN İŞÇİ ÖLDÜ
Batman'da çöken yol nedeniyle, trafik geçişini yönlendiren işçiye otomobil çarptı. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Karayolları Şube Müdürlüğü’nde görevli İlyas E. (24), elindeki bayrakla çöken yolun trafik geçişini sağlamak için araçları yönlendirdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkan pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ekmiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekmiş’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.