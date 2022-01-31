Şoke eden olay: 13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrendi

Geçen süre zarfından benzer rahatsızlıkları tekrardan ortaya çıkan Karacaoğlu, farklı doktorlara giderek tedavi olmaya çalışsa da sağlığına bir türlü kavuşamadı. Başvurduğu her uzman tarafından farklı teşhis ve tedaviler önerilen Karacaoğlu'nun ameliyat olduğunu söylemesinin ardından ilaç tedavileri devam etti.