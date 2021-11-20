Şoke eden olay! Alev alev yanan evine odun attı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evine odun atan ev sahibi şaşkına çevirdi.
İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mücahit B.'nin(68) tek yaşadığı evinde iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.
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Tek yaşayan adam, alevlerin arasından zorlukla dışarıya çıktı.
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Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.
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YANAN EVİNE ODUN ATTI
Amatör kameranın kaydettiği görüntülerde ev sahibinin, yanmakta olan evine odun parçası atması şaşırttı.
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